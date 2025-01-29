Британского журналиста заочно арестовали за репортаж из курского приграничья

Ленинский райсуд Курска заочно заключил под стражу английского журналиста издания The Sun Джерома Старки. Он обвиняется в незаконном пересечении госграницы России (ч. 3 ст. 322 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Объявлен в федеральный, межгосударственный и международный розыск. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.

Решение о заочном аресте гражданина Великобритании принято по ходатайству погрануправления ФСБ по Курской области. В СИЗО Джерома Старки отправят после задержания в России или с момента его экстрадиции.

По версии следствия, корреспондент с «иными неустановленными лицами» приехал в Суджанский район Курской области, чтобы снять репортаж о вторжении ВСУ в регион.

С начала боевых действий в Курской области за незаконные пересечения госграницы РФ уголовные дела завели еще на ряд иностранных журналистов. Речь идет о корреспондентах итальянского RAI Симони Трайни и Стефани Баттистини, сотруднике CNN Нике Пейтоне Уолше и корреспондентах австралийского телеканала ABC Флетчере Янге и Кэтрин Дисс, корреспонденте немецкого Deutsche Welle (признан в России иноагентом) Николасе Симоне Коннолли.

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Анастасия Колпачева