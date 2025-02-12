20% компаний в Ижевске используют услуги самозанятых

Согласно опросу сервиса SuperJob, 20% компаний в Ижевске привлекают к работе самозанятых специалистов. По состоянию на январь 2025 года, в России статус самозанятого оформили 11,9 миллионов физических лиц (без учета ИП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Чаще всего услуги самозанятых востребованы в сферах строительства, IT и транспортно-логистической отрасли. Также в числе популярных — маркетинг, бухгалтерия, управление персоналом, дизайн, копирайтинг и юриспруденция.

Напомним, суммарный доход самозанятых жителей Удмуртии составил 14,4 млрд руб. за 2024 год.