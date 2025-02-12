Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

20% компаний в Ижевске используют услуги самозанятых

Согласно опросу сервиса SuperJob, 20% компаний в Ижевске привлекают к работе самозанятых специалистов. По состоянию на январь 2025 года, в России статус самозанятого оформили 11,9 миллионов физических лиц (без учета ИП).

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Чаще всего услуги самозанятых востребованы в сферах строительства, IT и транспортно-логистической отрасли. Также в числе популярных — маркетинг, бухгалтерия, управление персоналом, дизайн, копирайтинг и юриспруденция.

Напомним, суммарный доход самозанятых жителей Удмуртии составил 14,4 млрд руб. за 2024 год.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...