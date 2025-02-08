Самозанятые в Удмуртии заработали более 14 млрд рублей по итогам года
Суммарный доход самозанятых жителей Удмуртии составил 14,4 млрд руб. за 2024 год. Число плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) за указанной период увеличилось на 23 тыс. и достигло 93 тыс. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по республике.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Самозанятые в регионе сформировали за 2024 год 11,2 млн чеков, что почти в 3 раза больше, чем в 2023 году. Самыми популярными указанными видами деятельности плательщиков НПД являются строительство, маркетинг и реклама, торговля самостоятельно произведенным товаром, IT-сфера и автоуслуги.