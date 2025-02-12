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В Сочи эвакуировали 37 человек во время пожара в складском помещении

В среду, 12 февраля, в Сочи сотрудники ГУ МЧС по Краснодарскому краю эвакуировали 37 человек во время пожара в складском помещении. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Telegram-канал Типичный Сочи

Фото: Telegram-канал Типичный Сочи

В 10:52 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о пожаре на улице Набережная Лаванда. По прибытии в 10:57 пожарные установили, что огонь охватил складское помещение площадью 20 «квадратов».

Локализовать возгорание удалось к 11:11, а открытое горение ликвидировали в 11:27.

К работе привлекли восемь сотрудников МЧС и две единицы техники. Пострадавших и погибших нет.

«Ъ-Сочи» писал, что в понедельник ночью загорелся частный дом. Огонь охватил кровлю одноэтажного жилого дома и хозяйственную постройку общей площадью 130 «квадратов».

Мария Удовик

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