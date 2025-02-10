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Ночью в Сочи загорелся частный дом

Ночью 10 февраля 2025 года в Сочи произошло возгорание в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В 03:18 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сигнал о пожаре на улице Чкалова, Адлерский район. По прибытии специалисты МЧС выяснили, что огонь охватил кровлю одноэтажного жилого дома и хозяйственную постройку общей площадью 130 «квадратов».

Локализовать возгорание удалось к 03:50, а открытое горение ликвидировали в 04:06. Пожарные устраняли последствия возгорания до 04:24.

К работе привлекли семь сотрудников МЧС России и две единицы техники. Пострадавших и погибших нет.

Мария Удовик

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