На Кубани вывезено более 184 тысяч тонн загрязнений после разлива мазута

В Краснодарском крае обследовано 265 км берега, вывезено более 184 тыс. тонн загрязнений. На 14 участках проведения работ были зафиксированы случаи точечных выбросов мазута, оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

Всего с начала работ от нефтепродуктов очищено более 356 километров берега. Собрано свыше 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщил, что в Новороссийске факты выбросов мазута не регистрировались. В мэрии города-героя уточнили, что в 2025 году планируют привлечь до 1,7 млн туристов.

Алена Воробьева