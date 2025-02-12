На Кубани вывезено более 184 тысяч тонн загрязнений после разлива мазута
В Краснодарском крае обследовано 265 км берега, вывезено более 184 тыс. тонн загрязнений. На 14 участках проведения работ были зафиксированы случаи точечных выбросов мазута, оперштаб Кубани.
Фото: Администрация Краснодарского края
Всего с начала работ от нефтепродуктов очищено более 356 километров берега. Собрано свыше 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщил, что в Новороссийске факты выбросов мазута не регистрировались. В мэрии города-героя уточнили, что в 2025 году планируют привлечь до 1,7 млн туристов.