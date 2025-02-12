OpenAI не получала от Илона Маска предложение о покупке компании

По информации агентства Reuters, руководство OpenAI так и не получило от предпринимателя Илона Маска официальной заявки на приобретение компании. При этом адвокат бизнесмена Марк Тоберофф заявил агентству, что такое предложение было направлено.

О предложении консорциума инвесторов под руководством Илона Маска купить некоммерческую организацию, контролирующую разработчика ChatGPT, 11 февраля сообщила газета The Wall Street Journal. По ее информации, сделка оценивалась в $97,4 млрд. Генеральный директор компании Сэм Альтман в Х прокомментировал это так: «Нет, спасибо, но мы готовы купить Twitter за $9,74 млрд, если вы хотите».

Адвокат Илона Маска подтвердил Reuters, что направил внешней юридической фирме, представляющей OpenAI, «подробную заявку на четыре страницы» на покупку активов компании. Господин Тоберофф уточнил, что не может проконтролировать, передал ли Сэм Альтман эту информацию другим членам совета директоров.

Сооснователь OpenAI Илон Маск покинул компанию в 2018 году из-за разногласий с Сэмом Альтманом. В 2024 году миллиардер подал иск к компании, утверждая, что ее переход к коммерческой модели противоречит первоначальной миссии.