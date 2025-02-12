Насекомых подают к столу

Евросоюз расширил список насекомых, которых можно использовать в производстве продуктов питания. К сверчкам, саранче и червям буффало добавили жуков. А если точнее личинки Tenebrio molitor, более известного, как мучной хрущак. Порошок из этих насекомых, обработанный ультрафиолетом, признали безопасным для здоровья и официально разрешили добавлять в хлебобулочные, макаронные и сырные изделия. Пока только во Франции и компании Nutri'Earth. Кто и как ищет альтернативные источники белка в природе? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org

Население Земли к 2050 году, по прогнозам ООН, приблизится к отметке в 9,7 млрд человек. И на всех мяса и рыбы не хватит. Энтопротеин — белок из насекомых, как выясняется, самая дешевая и якобы безопасная альтернатива животному. И насекомые помогут человечеству справиться с продовольственным кризисом будущего. Сейчас в списке FAO, продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, 1,5 тыс. съедобных для человека насекомых. Там жуки, осы, гусеницы, кузнечики, саранча, черви и цикады. 16 видов насекомых в виде порошковых добавок в 2024 году одобрило и Сингапурское агентство по продовольствию. Но то Азия, а тут Евросоюз активно расширяет перечень беспозвоночных членистоногих, пригодных для производства продуктов питания.

И за этим, пожалуй, стоит геополитика, не исключает член рабочей группы рынка «Фуднет» НТИ Сергей Косогор:

«История, хотя она и прикрывается "зеленой" повесткой, — это желание прокормить мигрантов. Поэтому это все вызывает поиски альтернативы еды для этого населения.

И второй фактор — желание побороться за рынки будущего, где население будет сосредотачиваться в азиатско-африканском регионе. Мы тоже должны попытаться побороться за рынок, только исходя из этой позиции».

Еда из насекомых — тренд foodtech рынка. Десятки стартапов по всему миру привлекают миллионные инвестциии. В Израиле, например, выращивают кузнечиков и делают из них белковый порошок, что активно закупает Европа для протеиновых коктейлей и спортивного питания. Швейцария сделала ставку на сверчков и выпускает снэки. Есть подобные проекты в Финляндии, Нидерландах, Великобритании и во Франции. На российских маркетплейсах уже продаются сушеные сверчки из Америки. В пачке из 100 г, содержится почти дневная норма белка, пишет производитель. В комментариях: «отлично заходит под пиво, буду брать».

Но такие эксперименты могут плохо закончиться. Насекомые накапливают патогены, которые даже при переработке могут вызывать различные заболевания, предупреждает Главный внештатный диетолог Минздрава, бывший директор Института питания РАМН Виктор Тутельян: «Боимся аллергических реакций, иммунологических последствий. Поэтому у нас полный цикл многоуровневых исследований, главное — безопасность. Разрешения на использование для пищевых целей не будет, на этом стоит Роспотребнадзор, стоим мы. Но исследования ведутся, и предпосылки к тому, что в принципе можно будет использовать. Подождем, не будем первыми, и за рубежом накопится опыт».

В России активно работают над поиском альтернативных белков. Но пока энтопротеин используют только для производства кормов и добавок для животных. В 2023-м правительство признало разведение мухи черная львинка особым видом сельскохозяйственной деятельности. В подобные стартапы поверили и российские инвесторы, говорит гендиректор «Энтопротэк» Иван Соколов: «Насекомые — это основа практически любой пищевой цепочки в естественном рационе птицы, и поэтому у них довольно ценный с питательной точки зрения состав аминокислот.

Но там есть еще ряд других функций: насекомых можно содержать в высокой плотности, они очень неприхотливы по сырью, на котором их можно выращивать и использовать как питательный субстракт. Поэтому это дает некие экономические преимущества по сравнению с другими видами белка.

А по поводу гонок, наша площадка в год делает около 400 т готовой продукции. В Соединенных Штатах есть заводы, которые способны в пять раз больше выпускать, есть, куда расти. Инвесторы и компании, и фонды венчурные, они всерьез рассматривают это направление как потенциально интересное».

Но инвесторов больше интересуют стартапы, связанные с пищевыми добавками. Сейчас, по разным данным, 2 млрд человек — а это четверть населения Земли, практикуют этномофагию, то есть уже едят насекомых. И рынок будет только расти не только в Азии и Латинской Америке, но и в Европе и США, где активно продвигается программа перепрограммирования сознания — отказаться от животного мяса в пользу насекомых и личинок.

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Аэлита Курмукова