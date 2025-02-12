В Ярославле не будут перекрывать Тормозное шоссе для строительства моста

В Ярославле на период строительства третьего моста через Волгу не будут перекрывать Тормозное шоссе. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области и начальник отдела управления автомобильными дорогами Дмитрий Сергеев на заседании постоянной комиссии по экономике и развитию города муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что мэрия Ярославля установила публичный сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком) в отношения части участка, на котором расположено Тормозное шоссе. Сервитут устанавливается для устройства развязки нового моста через Волгу. Как пояснил господин Сергеев, «никаких перекрытий на Тормозном шоссе на период строительства не предполагалось».

«Работы в створе Тормозного шоссе будут проводиться в соответствии с разработанной схемой организации дорожного движения, которая не будет предусматривать полное перекрытие, то есть будет движение осуществляться по полосам в любом случае. Никаких неудобств для жителей мы создавать не планировали»,— сказал замминистра.

Он добавил, что есть и альтернативные пути объезда, в том числе, те дороги, что соединяются с проспектом Фрунзе, поэтому проблем возникнуть не должно.

«Мы предполагаем, что в период, когда будет проводиться работа на Тормозном шоссе, у нас параллельно сейчас с коллегами из федеральных структур ведется работа по уже подготовленной документации на строительство путепровода. У нас предполагается, что по Костромскому шоссе также будет путепровод строиться, и это в том числе снизит нагрузку на проспект Фрунзе»,— сказал Дмитрий Сергеев.

Председатель муниципалитета Сергей Калинин добавил, что перед началом работ вопрос транспортной доступности будет рассмотрен, информацию область доведет до города. «Никакого коллапса мы просто с вами не допустим»,— сказал господин Калинин.