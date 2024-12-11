Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тормозное станет непроездным

Строительство развязки нового моста может привести к транспортному коллапсу в части Ярославля

Тормозное шоссе в Ярославле может быть временно перекрыто из-за строительства развязки к новому мосту. Такую возможность дает публичный сервитут, установленный постановлением мэрии Ярославля от 9 декабря. Представители общественности говорят, что перекрытие шоссе ухудшит транспортную ситуацию на проспекте Фрунзе и предлагают принять превентивные меры. Власти обещают, что заранее предупредят об изменениях в схеме дорожного движения.

Тормозное шоссе в Ярославле

Тормозное шоссе в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Тормозное шоссе в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Мэрия Ярославля установила публичный сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком) в отношения части участка, на котором расположено Тормозное шоссе. Как сказано в документе, сервитут устанавливается для устройства развязки нового моста через Волгу, начало строительства которой запланировано на 2025 год. В постановлении говорится, что часть шоссе будет невозможно использовать по назначению.

«Срок, в течение которого использование земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено — 4 года»,— говорится в постановлении мэрии.

После завершения работ министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области должно привести участок в порядок в течение трех месяцев. В министерстве «Ъ-Ярославль» сообщили, что пока говорить о конкретных сроках перекрытия шоссе рано.

«На данный момент строительные работы еще не ведутся. Все вопросы, связанные с перекрытиями и изменениями маршрутов движения транспорта, будут уточняться на этапе строительства. Информация об этом будет озвучиваться заранее, чтобы жители и водители могли заранее планировать свои маршруты»,— сообщили в профильном министерстве.

Пока что контракт на строительные работы не заключен, не объявлены конкурсные процедуры. Однако представители общественности уже предупреждают: любые ограничения на Тормозном шоссе вызовут транспортный коллапс во Фрунзенском районе.

«Перекрытие точно осложнит жизнь жителям Фрунзенского района, увеличив нагрузку на проспект Фрунзе, который и без этого сейчас не справляется с потоком»,— сказал «Ъ-Ярославль» координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Общественник полагает, что властям нужно принять превентивные меры. В частности, на проспекте Фрунзе нужно запретить левый поворот на улицу Журавлева, чтобы увеличить пропускную способность дороги на этом участке. Кроме того, помочь может увеличение числа рейсов общественного транспорта на Фрунзе и выделенная полоса для него.

«Жители давно уже просят пробить дорогу через железнодорожные пути от улицы академика Колмогорова до улицы Леваневского. Долго висит вопрос с теми же путями на Костромской дороге, где водители долго ждут проезжающие составы»,— добавил Темур Абдуллаев.

Заместитель председателя муниципалитета Ярославля, юрист Олег Ненилин подчеркивает, что установление сервитута не обязательно должно привести к перекрытию шоссе. По его мнению, можно организовать движение транспорта, построив временную альтернативную дорогу рядом. В пример он приводит Москву и организацию строительства федеральных трасс.

«То, что сейчас определенный информационный повод в СМИ существует, это хорошо, потому что он позволит взвешенно подойти к вопросу организации строительства этого объекта. Потому что все понимают, что если мы где-то что-то перекрываем, то должны быть четко проработаны механизмы, чтобы жители не пострадали»,— сказал «Ъ-Ярославль» Олег Ненилин.

Депутат привел в пример реконструкцию трамвайных путей в Ярославле, где сначала планировалось полное прекращение движения на время работ, но после реакции общественности решение было изменено.

В мэрии Ярославля пока не готовы комментировать возможное перекрытие Тормозного шоссе, полагая, что это прерогатива правительства области.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...