Тормозное станет непроездным

Тормозное шоссе в Ярославле может быть временно перекрыто из-за строительства развязки к новому мосту. Такую возможность дает публичный сервитут, установленный постановлением мэрии Ярославля от 9 декабря. Представители общественности говорят, что перекрытие шоссе ухудшит транспортную ситуацию на проспекте Фрунзе и предлагают принять превентивные меры. Власти обещают, что заранее предупредят об изменениях в схеме дорожного движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тормозное шоссе в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Тормозное шоссе в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Мэрия Ярославля установила публичный сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком) в отношения части участка, на котором расположено Тормозное шоссе. Как сказано в документе, сервитут устанавливается для устройства развязки нового моста через Волгу, начало строительства которой запланировано на 2025 год. В постановлении говорится, что часть шоссе будет невозможно использовать по назначению.

«Срок, в течение которого использование земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено — 4 года»,— говорится в постановлении мэрии.

После завершения работ министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области должно привести участок в порядок в течение трех месяцев. В министерстве «Ъ-Ярославль» сообщили, что пока говорить о конкретных сроках перекрытия шоссе рано.

«На данный момент строительные работы еще не ведутся. Все вопросы, связанные с перекрытиями и изменениями маршрутов движения транспорта, будут уточняться на этапе строительства. Информация об этом будет озвучиваться заранее, чтобы жители и водители могли заранее планировать свои маршруты»,— сообщили в профильном министерстве.

Пока что контракт на строительные работы не заключен, не объявлены конкурсные процедуры. Однако представители общественности уже предупреждают: любые ограничения на Тормозном шоссе вызовут транспортный коллапс во Фрунзенском районе.

«Перекрытие точно осложнит жизнь жителям Фрунзенского района, увеличив нагрузку на проспект Фрунзе, который и без этого сейчас не справляется с потоком»,— сказал «Ъ-Ярославль» координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Общественник полагает, что властям нужно принять превентивные меры. В частности, на проспекте Фрунзе нужно запретить левый поворот на улицу Журавлева, чтобы увеличить пропускную способность дороги на этом участке. Кроме того, помочь может увеличение числа рейсов общественного транспорта на Фрунзе и выделенная полоса для него.

«Жители давно уже просят пробить дорогу через железнодорожные пути от улицы академика Колмогорова до улицы Леваневского. Долго висит вопрос с теми же путями на Костромской дороге, где водители долго ждут проезжающие составы»,— добавил Темур Абдуллаев.

Заместитель председателя муниципалитета Ярославля, юрист Олег Ненилин подчеркивает, что установление сервитута не обязательно должно привести к перекрытию шоссе. По его мнению, можно организовать движение транспорта, построив временную альтернативную дорогу рядом. В пример он приводит Москву и организацию строительства федеральных трасс.

«То, что сейчас определенный информационный повод в СМИ существует, это хорошо, потому что он позволит взвешенно подойти к вопросу организации строительства этого объекта. Потому что все понимают, что если мы где-то что-то перекрываем, то должны быть четко проработаны механизмы, чтобы жители не пострадали»,— сказал «Ъ-Ярославль» Олег Ненилин.

Депутат привел в пример реконструкцию трамвайных путей в Ярославле, где сначала планировалось полное прекращение движения на время работ, но после реакции общественности решение было изменено.

В мэрии Ярославля пока не готовы комментировать возможное перекрытие Тормозного шоссе, полагая, что это прерогатива правительства области.

Антон Голицын