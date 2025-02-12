ХК «Ижсталь» обыграл «Рязань-ВДВ» в домашнем матче

Хоккейный клуб «Ижсталь» выиграл в матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) команду «Рязань-ВДВ» со счетом 1:0. Матч состоялся 11 февраля в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Сложный матч, плотная команда. Очень хороший соперник, скоростной. Но ребята выполнили все досконально. Отыграли на ноль – Лоренс Зинаддин (вратарь —"Ъ-Удмуртия") молодец, и парни все зачистили на пятаке. Команду и болельщиков – с победой», – заявил главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков.

Напомним, 9 февраля «Ижсталь» проиграла команде «Торпедо-Горький» со счетом 3:4. По данным таблицы ВХЛ на 12 февраля, «сталевары» занимают 32-ю строчку регулярного чемпионата с 39 очками. Следующий матч домашней серии состоится 13 февраля против хоккейного клуба «Химик» из Воскресенска.