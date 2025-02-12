Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ХК «Ижсталь» обыграл «Рязань-ВДВ» в домашнем матче

Хоккейный клуб «Ижсталь» выиграл в матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) команду «Рязань-ВДВ» со счетом 1:0. Матч состоялся 11 февраля в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Сложный матч, плотная команда. Очень хороший соперник, скоростной. Но ребята выполнили все досконально. Отыграли на ноль – Лоренс Зинаддин (вратарь —"Ъ-Удмуртия") молодец, и парни все зачистили на пятаке. Команду и болельщиков – с победой», – заявил главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков.

Напомним, 9 февраля «Ижсталь» проиграла команде «Торпедо-Горький» со счетом 3:4. По данным таблицы ВХЛ на 12 февраля, «сталевары» занимают 32-ю строчку регулярного чемпионата с 39 очками. Следующий матч домашней серии состоится 13 февраля против хоккейного клуба «Химик» из Воскресенска.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...