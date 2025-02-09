ХК «Ижсталь» уступил «Торпедо-Горький» на ижевском льду с разницей в одну шайбу

Ижевский хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода со счетом 3:4 в матче домашней серии регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча состоялась сегодня в спортивном комплексе «Олимпиец» в столице Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба сталеваров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

По данным таблицы ВХЛ, «Ижсталь» находится на предпоследней, 32-й строчке рейтинга регулярного чемпионата. В активе команды — 37 очков. Следующий матч «сталеваров» состоится 11 февраля против хоккейного клуба «Рязань-ВДВ» в Ижевске. Команда из Рязанской области занимает 6-ю строчку рейтинга.