Возврат подводят под запрет

Торговым сетям могут запретить возврат товаров. Это может плохо сказаться на ассортименте и ценах, считают некоторые аналитики и игроки рынка ритейла. Как пишет издание Shopper's, с инициативой выступил комитет Госдумы по защите конкуренции. Запрет действует и сейчас, но он касается только продукции, срок годности которой меньше 30 дней. В ином случае, как отмечают депутаты, розница нередко настаивает на включении в договор пункта о возврате нереализованных товаров поставщику, причем за его же счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В некоторых сегментах ответственность за хорошие продажи лежит именно на магазине, отмечает соосновательница бренда 1753 cosmetics Лана Сосновская-Наленч: «Мы часто сдаем товар именно на реализацию, не заключая такие договоры выкупа. У нас были случаи именно с торговыми сетями, когда товар шел под выкуп, но с условием возврата. Возвращали с истекшими сроками годности, поврежденной упаковкой, даже с нормальными сроками. И предъявить ты ничего не можешь. Почему товар не продавался, это уже вопрос к торговым сетям или к магазинам. По большей части это крайне некомпетентная работа продавцов.

Мы не можем никак проводить обучение на каких-то понятных условиях, потому что, допустим, у меня была ситуация в компании "Рив Гош", были разные варианты, и онлайн-, и офлайн-обучение, но по факту на обучение явилось два сотрудника, один из которых был менеджер. Первое, что мне сказали продавцы: "А в какой ресторан вы нас поведете? " И товар разбросан по нескольким складам, срок годности вышел, мне нужно забирать остатки, платить за пересылку, за логистику приличную сумму, потому что у нас договор уже расторгнут».

Лазейкой с возвратом непроданного товара, в частности, пользовался дискаунтер «Светофор», напомнили в Госдуме. Ранее Роспотребнадзор приостановил работу четырех его точек в Москве из-за нарушения санитарных правил. Но в большинстве случаев отношения поставщиков и ритейлеров не требуют вмешательства законодателей, уверен основатель и президент производителя сыров «Кабош» Дмитрий Матвеев: «Это взаимоотношения между двумя субъектами, между покупателем и продавцом. Если продавец соглашается, почему этого не может быть? "Светофор" — магазины низкого ценового сегмента, они берут товары под реализацию. На это идут продавцы. Ну запретят они сейчас это делать, и что? Разве сети не найдут способы, как это сделать? Поверьте мне, найдут. Приведет все к удорожанию. Вроде это касается нас как производителя, но я против таких вещей. Я за то, чтобы каждый занимался своими делами. На сегодняшний день это политизированная тема со «Светофором». Мы с такой проблемой в работе с сетями, с другими, не сталкивались и не сталкиваемся. Есть проблема: они возвращают товар ненадлежащего качества, бывают такие моменты, но чтобы просроченный, нет».

Торговая сеть "Светофор" работала с производителями через своих дистрибуторов. Поэтому, как указывают собеседники “Ъ FM”, обходить существующие ограничения на возврат товара ей было проще. Если договор заключается напрямую, а сам ритейлер нормально организовал бизнес, таких рисков нет, отметил президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев: «Все остальные сети эту историю давно уже изжили, она закончилась пять, а то и более лет назад, когда были какие-то необдуманные заказы и непрямые договора. И ситуация абсолютно нормальная.

Там другая история. Поставщиков штрафуют за недопоставки акционного товара, при этом эти штрафы односторонние. Дозаказывают еще, а производитель не может оперативно произвести объем, и поставщик получает от сети штраф. Обратная же ситуация, когда сеть прогнозировала, что ей на акцию нужно 1 тыс. единиц, а выбрала, предположим, 700, в этом случае за невыборку сеть не штрафуется. Ранее все это чаще решалось путем общения с менеджментом, когда было понятно, кто и как спрогнозировал, хорошо или плохо. В последнее время во многих крупных сетях эти вот штрафы за недопоставки переводят уже на автоматический режим, от какого-то общения отказываются и выставляют их безапелляционно».

В конце 2024-го с идеей отказа от возвратов также выступала ФАС. Регулятор считает, что так можно избежать ситуаций, когда все расходы возлагаются на поставщиков и производителей. Впрочем, антимонопольная служба также напомнила о возможных рисках введения запрета. Например, могут сорваться сроки оплаты товаров по актуальным договорам.

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Александра Абанькова