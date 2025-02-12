Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Возврат подводят под запрет

Какую продукцию магазины могут обязать не отдавать обратно поставщикам

Торговым сетям могут запретить возврат товаров. Это может плохо сказаться на ассортименте и ценах, считают некоторые аналитики и игроки рынка ритейла. Как пишет издание Shopper's, с инициативой выступил комитет Госдумы по защите конкуренции. Запрет действует и сейчас, но он касается только продукции, срок годности которой меньше 30 дней. В ином случае, как отмечают депутаты, розница нередко настаивает на включении в договор пункта о возврате нереализованных товаров поставщику, причем за его же счет.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В некоторых сегментах ответственность за хорошие продажи лежит именно на магазине, отмечает соосновательница бренда 1753 cosmetics Лана Сосновская-Наленч: «Мы часто сдаем товар именно на реализацию, не заключая такие договоры выкупа. У нас были случаи именно с торговыми сетями, когда товар шел под выкуп, но с условием возврата. Возвращали с истекшими сроками годности, поврежденной упаковкой, даже с нормальными сроками. И предъявить ты ничего не можешь. Почему товар не продавался, это уже вопрос к торговым сетям или к магазинам. По большей части это крайне некомпетентная работа продавцов.

«Светофору» включили красный

Мы не можем никак проводить обучение на каких-то понятных условиях, потому что, допустим, у меня была ситуация в компании "Рив Гош", были разные варианты, и онлайн-, и офлайн-обучение, но по факту на обучение явилось два сотрудника, один из которых был менеджер. Первое, что мне сказали продавцы: "А в какой ресторан вы нас поведете? " И товар разбросан по нескольким складам, срок годности вышел, мне нужно забирать остатки, платить за пересылку, за логистику приличную сумму, потому что у нас договор уже расторгнут».

Лазейкой с возвратом непроданного товара, в частности, пользовался дискаунтер «Светофор», напомнили в Госдуме. Ранее Роспотребнадзор приостановил работу четырех его точек в Москве из-за нарушения санитарных правил. Но в большинстве случаев отношения поставщиков и ритейлеров не требуют вмешательства законодателей, уверен основатель и президент производителя сыров «Кабош» Дмитрий Матвеев: «Это взаимоотношения между двумя субъектами, между покупателем и продавцом. Если продавец соглашается, почему этого не может быть? "Светофор" — магазины низкого ценового сегмента, они берут товары под реализацию. На это идут продавцы. Ну запретят они сейчас это делать, и что? Разве сети не найдут способы, как это сделать? Поверьте мне, найдут. Приведет все к удорожанию. Вроде это касается нас как производителя, но я против таких вещей. Я за то, чтобы каждый занимался своими делами. На сегодняшний день это политизированная тема со «Светофором». Мы с такой проблемой в работе с сетями, с другими, не сталкивались и не сталкиваемся. Есть проблема: они возвращают товар ненадлежащего качества, бывают такие моменты, но чтобы просроченный, нет».

Торговая сеть "Светофор" работала с производителями через своих дистрибуторов. Поэтому, как указывают собеседники “Ъ FM”, обходить существующие ограничения на возврат товара ей было проще. Если договор заключается напрямую, а сам ритейлер нормально организовал бизнес, таких рисков нет, отметил президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев: «Все остальные сети эту историю давно уже изжили, она закончилась пять, а то и более лет назад, когда были какие-то необдуманные заказы и непрямые договора. И ситуация абсолютно нормальная.

Подделки раскупают на маркетплейсах

Там другая история. Поставщиков штрафуют за недопоставки акционного товара, при этом эти штрафы односторонние. Дозаказывают еще, а производитель не может оперативно произвести объем, и поставщик получает от сети штраф. Обратная же ситуация, когда сеть прогнозировала, что ей на акцию нужно 1 тыс. единиц, а выбрала, предположим, 700, в этом случае за невыборку сеть не штрафуется. Ранее все это чаще решалось путем общения с менеджментом, когда было понятно, кто и как спрогнозировал, хорошо или плохо. В последнее время во многих крупных сетях эти вот штрафы за недопоставки переводят уже на автоматический режим, от какого-то общения отказываются и выставляют их безапелляционно».

В конце 2024-го с идеей отказа от возвратов также выступала ФАС. Регулятор считает, что так можно избежать ситуаций, когда все расходы возлагаются на поставщиков и производителей. Впрочем, антимонопольная служба также напомнила о возможных рисках введения запрета. Например, могут сорваться сроки оплаты товаров по актуальным договорам.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...