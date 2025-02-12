Только 15% жителей Ижевска собираются праздновать День святого Валентина

Согласно опросу сервиса SuperJob, только 15% жителей Ижевска планируют отмечать День святого Валентина. Чаще всего праздник собираются отмечать респонденты моложе 35 лет (20%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Каждый четвертый мужчина планирует подарить цветы своей возлюбленной, причем среди молодых людей до 34 лет этот показатель составляет 52%. На рабочем месте отметить 14 февраля собираются только 3% компаний, предлагая такие активности, как «Тайный Валентин» и обмен валентинками.

Напомним, 75% жителей Ижевска не планируют тратиться на подарки к Дню святого Валентина.