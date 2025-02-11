75% жителей Ижевска не планируют тратиться на подарки к Дню святого Валентина

Только каждый четвертый житель Ижевска планирует потратиться на подарки к Дню святого Валентина. Согласно опросу сервиса Super Job, 12% ижевчан хотят сделать подарок к Дню всех влюбленных своей супруге или супругу, 6% — любимому человеку и 1% — детям, родным и родителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В среднем участники опроса, настроенные на покупку подарков, готовы потратить на это следующий бюджет:

- мужчина женщине - 4,3 тыс. руб.,

- женщина мужчине - 3 тыс. руб.,

- муж жене - 4,1 тыс. руб.,

- жена мужу - 3,5 тыс. руб.