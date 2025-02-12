Почти 34 тысячи пачек контрафактных сигарет изъяли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 10 февраля изъяли очередную нелегальную табачную продукцию. Об этом сообщили в Приволжском управлении Росалкогольтабакконтроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росалкогольтабакконтроль Фото: Росалкогольтабакконтроль

Сигареты изъяли во время совместного рейда с сотрудниками регионального ГУ МВД — всего более 33,84 тыс. пачек. На них не было средств идентификации и информации о маркировке средствами идентификации в информационной системе мониторинга.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в начале года в Дзержинске судебные приставы изъяли у местного жителя 930 пачек контрафактного табака.

Галина Шамберина