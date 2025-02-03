Судебные приставы изъяли 930 пачек контрафактного табака у жителя Дзержинска

В Дзержинске судебные приставы изъяли у местного жителя 930 пачек контрафактного табака. Запрещенную к продаже продукцию передали на уничтожение сотрудникам Межрегионального управления Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по Приволжскому федеральному округу, сообщили в ГУФССП по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контрафактный табак, изъятый у жителя Дзержинска

Фото: ГУФССП России по Нижегородской области Контрафактный табак, изъятый у жителя Дзержинска

Фото: ГУФССП России по Нижегородской области

По данным ведомства, нижегородец продавал табак под чужим товарным знаком. Полицейские составили на предпринимателя 14 протоколов по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Суд оштрафовал нарушителя на 10 тыс. руб. по каждому протоколу.

Елена Ковалева