Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Судебные приставы изъяли 930 пачек контрафактного табака у жителя Дзержинска

В Дзержинске судебные приставы изъяли у местного жителя 930 пачек контрафактного табака. Запрещенную к продаже продукцию передали на уничтожение сотрудникам Межрегионального управления Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по Приволжскому федеральному округу, сообщили в ГУФССП по Нижегородской области.

Контрафактный табак, изъятый у жителя Дзержинска

Контрафактный табак, изъятый у жителя Дзержинска

Фото: ГУФССП России по Нижегородской области

Контрафактный табак, изъятый у жителя Дзержинска

Фото: ГУФССП России по Нижегородской области

По данным ведомства, нижегородец продавал табак под чужим товарным знаком. Полицейские составили на предпринимателя 14 протоколов по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Суд оштрафовал нарушителя на 10 тыс. руб. по каждому протоколу.

Елена Ковалева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...