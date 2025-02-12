Взрывные работы запланированы на цемзаводе Новороссийска 12 февраля

Взрывные работы проведут 12 февраля в Новороссийске рядом с Сухумийским шоссе в карьере цемзавода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно информации от АО «Новоросцемент», сегодня в карьере цемзавода «Пролетарий» в районе Сухумийского шоссе в период с 13:00 до 17:00 часов будут проведены взрывные работы. Жителей просят сохранять спокойствие.

Два дня подряд в акватории морского порта в Новороссийске проходили военные учения. Военные отрабатывали практические действия по отражению нападения катеров и БПЛА с выполнением стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Алена Воробьева