В Новороссийске продолжат военные учения в акватории морского порта
Жители города вновь услышат артиллерийские залпы в ходе боевых учений дежурных сил Новороссийской ВМБ. Об этом сообщает администрация города-героя.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Учения спланированы в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 11 февраля. Они пройдут в акватории морского порта Новороссийск.
Военные отработают практические действия по отражению нападения катеров и БПЛА с выполнением стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
Учения проводились в Новороссийске накануне. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.