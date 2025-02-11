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В Новороссийске продолжат военные учения в акватории морского порта

Жители города вновь услышат артиллерийские залпы в ходе боевых учений дежурных сил Новороссийской ВМБ. Об этом сообщает администрация города-героя.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Учения спланированы в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 11 февраля. Они пройдут в акватории морского порта Новороссийск.

Военные отработают практические действия по отражению нападения катеров и БПЛА с выполнением стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Учения проводились в Новороссийске накануне. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева

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