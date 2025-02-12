Региональный комитет по поддержке ветеранов СВО привлек за год 1 млн рублей

Региональная общественная организация «Комитет по поддержке ветеранов СВО Пермского края» опубликовала первую финансовую отчетность. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году на счет организации поступило 1,095 млн руб. Столько же средств было потрачено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Григоренко

Фото: телеграм-канал поZывной «Депутат» Александр Григоренко

Фото: телеграм-канал поZывной «Депутат»

Организация была зарегистрирована летом 2023 года, но за этот период отчетность не публиковала. Летом 2024 года сменился председатель правления организации: вместо ее основателя Сергея Шуткина руководителем стал бывший депутат заксобрания края Александр Григоренко. Связаться с господином Григоренко «Ъ-Прикамье» не удалось.

Источник, близкий к организации, рассказал «Ъ-Прикамье», что РОО формально начала работу с конца 2023 года, но реально стала работать только с весны 2024 года. «Организация работает непосредственно внутри ветеранского сообщества. Эти средства в основном пошли на организационные расходы на начальном этапе деятельности. Но в перспективе одного-двух лет объем привлеченных средств, безусловно, вырастет, в том числе за счет грантов»,— пояснил собеседник «Ъ-Прикамье».