Смертельное ДТП с участием трех грузовиков произошло на трассе М-10 под Тосно

Полиция проводит проверку по факту смертельного столкновения грузовиков в Тосненском районе Ленобласти. Трагический дорожный инцидент произошел в понедельник, 10 февраля, в 13:55 на 595-м километре трассы М-10 «Россия».

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Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 32-летний водитель автомобиля Dong Feng, выбрав неправильную дистанцию, столкнулся с грузовиком DAF с прицепом, за рулем которого находился 36-летний мужчина. После этого DAF совершил еще одно столкновение — с тягачом Freightliner с прицепом под управлением 64-летнего водителя.

В результате массового ДТП водитель Dong Feng от полученных травм скончался до приезда медиков.

В настоящий момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам 2024 года лидером среди улиц Санкт-Петербурга по количеству аварийных ситуаций стал проспект Энгельса.

Андрей Цедрик