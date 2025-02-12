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Минлесхоз Татарстана предупредил о фейковом аккаунте главы министерства

Пресс-служба Министерства лесного хозяйства Татарстана предупредила о фейковом аккаунте главы ведомства Равиля Кузюрова. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства.

Минлесхоз Татарстана предупредил о фейковом аккаунте главы министерства

Минлесхоз Татарстана предупредил о фейковом аккаунте главы министерства

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минлесхоз Татарстана предупредил о фейковом аккаунте главы министерства

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что с фейкового аккаунта идет рассылка от имени министра лесного хозяйства Равиля Кузюрова.

«Просим всех быть внимательными и не вступать в диалог, не убедившись в подлинности аккаунта», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В последний раз Минлесхоз Татарстана предупреждал граждан о фейковом аккаунте Равиля Кузюрова в январе этого года.

Диана Соловьёва

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