Минлесхоз Татарстана предупредил о фейковом аккаунте главы министерства
Пресс-служба Министерства лесного хозяйства Татарстана предупредила о фейковом аккаунте главы ведомства Равиля Кузюрова. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства.
Минлесхоз Татарстана предупредил о фейковом аккаунте главы министерства
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Уточняется, что с фейкового аккаунта идет рассылка от имени министра лесного хозяйства Равиля Кузюрова.
«Просим всех быть внимательными и не вступать в диалог, не убедившись в подлинности аккаунта», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
В последний раз Минлесхоз Татарстана предупреждал граждан о фейковом аккаунте Равиля Кузюрова в январе этого года.