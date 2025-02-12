Отменен заочный приговор новосибирским застройщикам, депортированным из Камбоджи

Сегодня Новосибирский областной суд отменил заочный приговор Железнодорожного райсуда, вынесенный в 2015 году организаторам жилищно-строительного кооператива «Держава» супругам Юрию и Ларисе Котляровым. Летом 2024 года супруги Котляровы, находившиеся в международном розыске, были депортированы из Камбоджи и теперь лично предстанут перед судом. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

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Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре 2015 года Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил организаторов ЖСК «Держава» Юрия и Ларису Котляровых к 15 и девяти годам лишения свободы соответственно. Согласно версии следствия, жертвами крупной аферы, которую якобы они провернули, стали почти две сотни дольщиков, перечисливших «Державе» примерно 180 млн руб.

Разбирательство было заочным, поскольку супруги, которые находились под подпиской о невыезде, скрылись. В 2015 году в судебном процессе были оглашены протоколы их показаний, которые Юрий и Лариса Котляровы давали на предварительном следствии. Оба заявили, что деньги дольщиков не похищали.

Летом прошлого года власти Камбоджи вынесли решение о депортации трех жителей Новосибирска, объявленных в международный розыск, среди которых были Юрий и Лариса Котляровы.

Илья Николаев