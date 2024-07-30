Трех обвиняемых в мошенничестве новосибирцев депортировали из Камбоджи

Власти Камбоджи вынесли решение о депортации трех жителей Новосибирска, объявленных в международный розыск. «Сегодня в аэропорту города Пномпень сотрудники компетентных органов Королевства Камбоджа передали представителям НЦБ Интерпола МВД России двоих осужденных за совершение преступлений, предусмотренных ст. 159 (мошенничество), ст. 163 (вымогательство) и ст. 174.1 (отмывание денег) УК РФ, а также обвиняемого в другом многомиллионном мошенничестве», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Речь идет о супругах Юрии и Ларисе Котляровых, организаторах жилищно-строительного кооператива «Держава», и гендиректоре стройфирмы Андрее Обозных. Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре 2015 года Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил Юрия и Ларису Котляровых к 15 и девяти годам лишения свободы соответственно. По версии следствия, жертвами крупной аферы, которую они провернули, стали почти две сотни дольщиков, перечисливших «Державе» примерно 180 млн руб. Рассмотрение дела было заочным, поскольку супруги скрылись. С 2016 года поиском супругов занимался отдел розыска оперативного управления ГУФСИН по Новосибирской области. В 2024 году удалось установить местонахождение осужденных, информация была передана коллегам в полицию и месяц назад беглецов задержали на территории Камбоджи.

Андрей Обозных находится в розыске с 2014 года. Уголовное дело в отношении него находится в производстве Главного следственного управления МВД России по Новосибирской области. В материалах следствия, говорится, что в 2009-2011 годах он был гендиректором фирмы и совместно с сообщниками заключил госконтракт на строительство многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой для сотрудников силовых структур. По окончании строительства заказчику была предоставлена документация, содержащая сведения об использованных при строительстве материалах по завышенным ценам. В результате ущерб составил свыше 90 млн руб.

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Илья Николаев