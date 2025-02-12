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Объем оказанных жителям Удмуртии бытовых услуг вырос на 10% в 2024 году

За 2024 год населению Удмуртии оказали бытовых услуг на 18,6 млрд руб.. Как сообщает пресс-служба Удмурстата, это на 9,8% больше, чем годом ранее.

Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Самыми востребованными оказались техническое обслуживание и ремонт транспорта и оборудования (28,9%), восстановление и строительство жилья (20,3%), парикмахерские и косметические услуги (18,3%).

Напомним, в 2024 году жителям Удмуртии оказали платных услуг на 119,9 млрд руб.

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