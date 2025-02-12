Населению Удмуртии оказали платных услуг почти на 120 млрд рублей в 2024 году

В 2024 году жителям Удмуртии оказали платных услуг на 119,9 млрд руб., что на 3,0% больше, чем в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Как сообщает Удмуртстат, в среднем каждый житель республики потратил на платные услуги 83,7 тыс. руб. Почти половину из этой суммы занимают коммунальные, транспортные и медицинские услуги. На них жители Удмуртии потратили в общей сложности 57,5 млрд. руб.

К числу самых непопулярных услуг относятся культура — 2,8 млрд. руб., и туристические услуги — 2,1 млрд.