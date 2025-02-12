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ГАИ Сочи проводит проверку после ДТП с участием мопеда и 11-летнего пешехода

Сотрудники ГАИ Сочи проводят проверку для установления всех обстоятельств ДТП с участием мопеда и 11-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

Авария произошла во вторник, 11 февраля 2025 года, в 12:30 возле дома 40А на улице Гастелло в Адлерском районе Сочи. Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал мопед. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

«Ъ-Сочи» писал, что на улице Транспортной произошло смертельное ДТП. Автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Мария Удовик

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