ГАИ Сочи проводит проверку после ДТП с участием мопеда и 11-летнего пешехода
Сотрудники ГАИ Сочи проводят проверку для установления всех обстоятельств ДТП с участием мопеда и 11-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства курорта в своем Telegram-канале.
Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи
Авария произошла во вторник, 11 февраля 2025 года, в 12:30 возле дома 40А на улице Гастелло в Адлерском районе Сочи. Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал мопед. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
«Ъ-Сочи» писал, что на улице Транспортной произошло смертельное ДТП. Автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.