ГАИ Сочи проводит проверку после ДТП с участием мопеда и 11-летнего пешехода

Сотрудники ГАИ Сочи проводят проверку для установления всех обстоятельств ДТП с участием мопеда и 11-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

Авария произошла во вторник, 11 февраля 2025 года, в 12:30 возле дома 40А на улице Гастелло в Адлерском районе Сочи. Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал мопед. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

«Ъ-Сочи» писал, что на улице Транспортной произошло смертельное ДТП. Автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Мария Удовик