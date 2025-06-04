ВТБ: в Краснодарском крае оформили ипотечных кредитов на сумму свыше 9 млрд в этом году

В январе—мае 2025 года объем выдачи ипотечных кредитов в Краснодарском крае превысил 9 млрд руб., что в 3,6 раза ниже показателей за аналогичный период прошлого года. Средний размер займа увеличился с 4,1 млн до 4,7 млн руб. Такие данные предоставил ВТБ.

В банке отметили, что, несмотря на снижение объемов, регион сохранил позиции в пятерке крупнейших ипотечных рынков страны. В общей сложности за 5 месяцев было оформлено 1689 ипотек. Основным драйвером остается господдержка: в мае ее доля в общем объеме выдач вновь выросла.

Как отметил вице-президент — управляющий ВТБ в Краснодарском крае Сергей Кадакин, только в последний месяц весны в регионе было оформлено 357 кредитов на сумму более 2 млрд руб. Это на 30% превышает апрельский уровень.

В целом по стране в мае ипотечное кредитование продемонстрировало снижение. По оценке ВТБ, совокупный объем выдачи российскими банками составил около 264 млрд руб., что на 7% меньше, чем месяцем ранее, и почти в два раза ниже результатов мая 2024 года. Причинами называют сокращение деловой активности на фоне длительных выходных, а также влияние высокой ключевой ставки, изменений в мерах поддержки и сохраняющейся сдержанной политики регулятора в части оценки рисков.