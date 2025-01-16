Перебегавший дорогу в неположенном месте пешеход погиб на месте ДТП в Сочи

Вечером 15 января в Сочи на улице Транспортной произошло смертельное ДТП. Автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте, сообщает пресс-служба ГАИ курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

Инцидент произошел около 19:40 в районе дома №15. Водитель автомобиля марки Audi не смог избежать столкновения с пешеходом, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. Пострадавший скончался на месте происшествия до прибытия медицинских служб. Сейчас специалисты устанавливают личность погибшего.

«Ъ-Сочи» писал, что в течение 2024 года на курорте зарегистрировали 93 аварии с участием детей до 16 лет, в которых два ребенка погибли, а 106 получили травмы различной степени тяжести. В 32 случаях дети были пассажирами, в 48 — пешеходами, шестеро попали в ДТП на велосипедах, семеро — на мототранспорте.

Мария Удовик