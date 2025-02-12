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Марселя Гасанова задержали за занятие высшего положения в преступной иерархии

Силовики задержали авторитетного бизнесмена Марселя Гасанова по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), сообщил источник «Ъ-Урал». В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, накануне у него дома прошли обыски. В июле прошлого года Марсель Гасанов подрался с бывшим сотрудником силовых структур — якобы ссора между оппонентами возникла из-за девушки. После драки суд признал бизнесмена виновным в мелком хулиганстве и назначил 10 суток ареста.

Мария Шараева

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