Марселя Гасанова задержали за занятие высшего положения в преступной иерархии
Силовики задержали авторитетного бизнесмена Марселя Гасанова по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), сообщил источник «Ъ-Урал». В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Напомним, накануне у него дома прошли обыски. В июле прошлого года Марсель Гасанов подрался с бывшим сотрудником силовых структур — якобы ссора между оппонентами возникла из-за девушки. После драки суд признал бизнесмена виновным в мелком хулиганстве и назначил 10 суток ареста.