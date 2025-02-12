В Казани спрос на вторичное жилье по сравнению с январем 2024 года увеличился на 9%. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани спрос на вторичное жилье за год вырос на 9%

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В Казани спрос на вторичное жилье за год вырос на 9%

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Больше всего в столице Татарстана зафиксировали рост спроса на студии (+15%) и однокомнатные квартиры (+14%). Средняя стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в Казани составляет 180 тыс. руб., а всей квартиры — 9,6 млн руб.

За год сильнее всего спрос на готовые квартиры вырос в Кемерове (+38%), Москве (+36%), Липецке (+30%), Новосибирске (+27%), Санкт-Петербурге и Грозном (по +26%). В среднем по стране граждане на 10% стали чаще интересоваться покупкой жилья на вторичном рынке.

Средняя цена готовой квартиры в России в январе 2025 года составила 7,7 млн руб., а одного квадратного метра — 133 тыс. руб. Дешевле всего вторичное жилье было в Смоленске, Ульяновске и Брянске (по 4,1 млн руб.). Самые высокие цены на рынке вторичного жилья зафиксировали в Москве (34,8 млн руб.), Сочи (14,2 млн руб.) и Санкт-Петербурге (12 млн руб.).

Диана Соловьёва