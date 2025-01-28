Заболеваемости ОРВИ в Свердловской области выросла почти на 15%

В Свердловской области за неделю зарегистрировано более 25 тыс. случаев ОРВИ, что на 14,6% больше по сравнению с прошлой неделей, но на 29,2% ниже среднего многолетнего уровня. Большинство заболевших — дети, их доля составляет 59,9%, сообщили в областном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Эпидемиологическая ситуация в некоторых городах превышает средний уровень по области: в ЗАТО Свободном, Каменске-Уральском и Среднеуральске. В Екатеринбурге зафиксировано 12,6 тыс. случаев ОРВИ, что на 21,8% больше показателей прошлой недели и на 20,4% ниже среднего многолетнего показателя.

В рамках лабораторного мониторинга выявлены риновирусы, сезонные коронавирусы, боковирусы, аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы и вирусы гриппа А и В. Также обнаружен SARS-CoV-2. Эпидемиологи считают текущую ситуацию прогнозируемой и управляемой.

Напомним, с 13 по 19 января на Среднем Урале было зафиксировано 22 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 38,9% больше, чем неделей ранее, но на 25,5% ниже среднего многолетнего уровня. Чаще всего заболевали дети, их доля составляла 54,9%.

Ирина Пичурина