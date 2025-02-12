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Военный Черноморского флота РФ осужден за выброс боевых гранат в море

Как стало известно «Ъ-Кубань», военнослужащий Черноморского флота России получил 1 год и 3 месяца колонии-поселения за выброс двух боевых гранат РГД-5 с запалами в море во время несения вахты.

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

По свидетельству сослуживца, осужденный совершил преступление из-за неприязненных отношений с одним из офицеров корабля. Пропажу боеприпасов обнаружили при передаче дежурства следующей смене.

В суде обвиняемый вину не признал, однако она была доказана показаниями свидетелей, в том числе очевидца, заметившего характерные метательные движения подсудимого в сторону моря.

Новороссийский гарнизонный суд признал фигуранта виновным по трем статьям Уголовного кодекса РФ: п. «в» ч. 3 ст. 226, ч. 4 ст. 342, ч. 2 ст. 346 (хищение боеприпасов, нарушение уставных правил караульной службы, умышленные уничтожение или повреждение военного имущества).

Суд также удовлетворил гражданский иск Министерства обороны Российской Федерации к осужденному о взыскании суммы материального ущерба в размере 304 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Новороссийске военнослужащий после занятий по огневой подготовке, чтобы не сдавать на склад неизрасходованные 52 гранаты (РГД-5), отнес их в расположенную на полигоне лесополосу, где выбросил. Боеприпасы нашли местные жители.

Лия Пацан

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