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Три региона УрФО стали лидерами по расселению аварийного жилья с 2019 года

В Уральском федеральном округе (УрФО) благодаря государственной программе с 2019 года из аварийного жилья переехали более 172 тыс. человек, расселено более 2,7 млн кв. м аварийного жилья, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

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В УрФО из аварийного жилья переехали более 172 тыс. человек

В УрФО из аварийного жилья переехали более 172 тыс. человек

Фото: пресс-служба Правительства России

Фото: пресс-служба Правительства России

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В УрФО из аварийного жилья переехали более 172 тыс. человек

Фото: пресс-служба Правительства России

Фото: пресс-служба Правительства России

«Хочу отметить активность регионов в решении вопроса расселения аварийного жилья. Из общего количества переселенных человек 82,2 тыс. граждан улучшили жилищные условия по программам, которые реализуются за счет средств бюджетов субъектов РФ»,— сообщил Марат Хуснуллин.

В тройку регионов-лидеров по объему расселенного аварийного жилья вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (901,8 тыс. кв. м), Ямало-Ненецкий автономный округ (805,4 тыс. кв. м) и Свердловская область (429,1 тыс. кв. м).

Три региона УрФО: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и Челябинская область — завершили расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, и приступили к переселению из домов, признанных непригодными для проживания в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. В Челябинской области из такого жилья общей площадью 145,6 тыс. кв. м переселены 8,7 тыс. человек.

Полина Щуцкая

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