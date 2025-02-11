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Вениамин Кондратьев: животноводы Кубани полностью закрывают потребности региона

В Краснодарском крае животноводы полностью закрывают потребности региона. На совещании о перспективах молочного животноводства губернатор заявил, что Кубань занимает второе место в стране по валовому объему производства молока и лидирует в выпуске питьевого. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Южном федеральном округе на Краснодарский край приходится более 80% молока, а также 51% мяса и около 29% яиц. По словам Вениамина Кондратьева, три ключевых фактора стали основой для развития животноводства в регионе: модернизация технологий, использование генетического потенциала животных, а также научное сопровождение и системная государственная поддержка.

Как рассказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко, в первый год реализации закона о развитии животноводства, принятом в 2018 году, из бюджета выделили 700 млн руб. В дальнейшем сумма достигала 2 млрд руб. и более. В крае также действует закон о плодородии почв и о племенном животноводстве. Инвесторы имеют возможность без проведения торгов получать земельные участки для строительства животноводческих комплексов.

За последние пять лет в регионе возвели более десяти животноводческих комплексов, общая вместимость которых составляет свыше 15 тыс. голов крупного рогатого скота. Эти здания оснащены цифровыми и роботизированными технологиями.

Алина Зорина

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