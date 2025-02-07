«Зенит» вышел в финал Кубка РПЛ

ФК «Зенит» на Зимнем Кубке РПЛ, который проходит в Абу-Даби, обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и вышел в финал турнира. Голами у петербуржцев отметились Ильзат Ахметов и Лусиано. Принял участие в матче и новичок сине-бело-голубых из Бразилии Луис Энрике, но он снова остался в тени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды «Зенит» Лусиано Гонду

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игрок команды «Зенит» Лусиано Гонду

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Зенит» вышел на матч в необычном составе. Линию защиты составили Страхиня Эракович, Родригао, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип — все номинальные центральные защитники. При этом Эракович и Алип играли по краям (справа и слева). В атаке были Александр Соболев и Андрей Мостовой, в центре поля — Александр Ерохин, Ильзат Ахметов, Юрий Горшков, молодой Никита Лобов (он заменил получившего повреждение Ду Кейроса). Тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что хотел посмотреть на то, как некоторые футболисты действуют в непривычных позициях.

Получалось у петербуржцев не очень. Особенно потому, что игроки «Ростова» часто «запускали» вперед длинными передачами своих форвардов и защитники «Зенита» не раз проигрывали им в скорости. В одном из моментов шанс забить дончанам предоставил и вратарь Евгений Латышонок, слишком долго обрабатывавший мяч в противоборстве с соперником. Но игроки «Ростова» не воспользовались подарком.

Зато на 31-й минуте уже защитники «Ростова» дали разгуляться в своей штрафной Ахметову. Тот принял ногой длинный навес Мостового, а потом быстренько головой перекинул отскочивший от газона мяч через голкипера. Гол смотрелся эффектно, потому что маленький Ахметов переиграл всех высоких опекунов, включая вратаря «Ростова».

В перерыве встречи Сергей Семак поменял весь состав. На поле в майках «Зенита» вышли более креативные игроки, включая бразильца Луиса Энрике, приобретенного у «Ботафого». Впрочем, он был не очень заметен: видно, что бразилец еще не набрал физическую форму. Да и не скажешь, что у сине-бело-голубых кто-то выделялся на поле. Больше всего «Зенит» запомнился тем, что много владел мячом и забирал его сразу обратно, если перехватывали соперники.

Только в концовке матча петербуржцам удалось забить второй гол: на передачу из глубины Максима Глушенкова откликнулся Луисано, дежуривший на линии офсайда, и поразил ударом правой ногой дальний угол.

В оставшееся время ростовчане сумели сократить разницу в счете из-за ошибки того же Глушенкова, который «проспал» в своей штрафной подключение соперника, но в итоге все завершилось победой «Зенита» 2:1. Петербургская команда, обыгравшая в первом матче ЦСКА в серии 11-метровых после 2:2 в основное время, вышла в финал Зимнего Кубка РПЛ. Ее соперник определится позднее.

Кирилл Легков