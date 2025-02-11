Суд в Петербурге приговорил мужчину к 8 годам за покушение на сбыт наркотиков

Суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя к 8 годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков. Ранее мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции на перегоне ж/д станций Воздухоплавательный Парк — Проспект Славы.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП), в мае 2024 года фигурант разместил восемь тайников на территории Московского и Фрунзенского районов. Из незаконного оборота было изъято около 40 г наркотиков. Суд вынес приговор с учетом мнения государственного обвинителя — Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция завершила расследование дела крупного петербургского наркошопа.

Дарья Астанина