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Средняя зарплата для соискателей с инвалидностью выросла в Петербурге до 109 тыс. рублей

Рынок труда Петербурга становится более инклюзивным. Так, доля вакансий, доступных людям с инвалидностью, в городе составляет 4% от всего объема объявлений (свыше 3,3 тыс. вакансий за последний месяц). К такому выводу пришли аналитики hh.ru, сообщает пресс-служба компании.

Средняя предлагаемая зарплата в объявлениях, которые доступны инвалидам, выросла на 17%: с 94 тыс. руб. до 109 тыс. руб. В начале года наиболее инклюзивными на рынке труда Петербурга оказались сфера услуг (21% от всех предложений), категории «Транспорт и логистика» (19%), а также «Домашний персонал» (16%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что задолженность по зарплате снизилась в Петербурге до 2,8 млн рублей.

Дарья Астанина

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