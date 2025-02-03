Задолженность по зарплате снизилась в Петербурге до 2,8 млн рублей

Объем задержанных заработных плат на 1 января 2025 года сократился до 2,8 млн рублей в Санкт-Петербурге, что на 95% меньше прошлого месяца, сообщил в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Андрей Рябоконь со ссылкой на данные Росстата.

На начало декабря прошлого года в Петербурге задолженность по зарплате составляла 56,2 млн рублей, а на 1 ноября — 63,1 млн рублей. Депутат отметил, что продолжит держать на контроле этот показатель.

В целом по России на 1 января 2025 года компании должны были выплатить сотрудникам 507,9 млн рублей. С 1 декабря 2024-го долг вырос на 43,5%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компании Петербурга стали на 13% чаще предлагать зарплаты свыше 156 тыс. рублей.

Татьяна Титаева