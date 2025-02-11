Трех водителей с поддельными документами задержали в Петербурге и Ленобласти

Сразу трех водителей с поддельными удостоверениями задержали сотрудники ДПС в начале февраля. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

Так 4 февраля сотрудникам ДПС попался 29-летний гость из Средней Азии, который в ходе проверки документов предъявил бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина. Он показался инспекторам подозрительным.

На следующий день правоохранители остановили на Яхтенной улице автомобиль Hyundai под управлением 37-летнего мужчины. Водительское удостоверение вызвало у проверяющих большие сомнения.

В этот же день в Кудрово 24-летний автолюбитель за рулем Geely показал сотрудникам ДПС права с визуальными признаками подделки. Все три документа направили на экспертизу и выяснили, что они неоригинальные.

По факту случившегося возбудили уголовные дела по ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Им грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в хищении 20 млн рублей при использовании поддельного паспорта. Денежные средства были сняты с банковского счета постороннего человека.

Андрей Маркелов