Похитившего 20 млн рублей по поддельному паспорту нашли в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в хищении 20 млн рублей при использовании поддельного паспорта. Денежные средства были сняты с банковского счета постороннего человека, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По информации полиции, житель Красноярского края получил от неизвестных сообщников поддельный документ, удостоверяющий личность. В нем была фотография подозреваемого, но чужие персональные данные.

Далее задержанный обратился к оператору мобильной связи для получения дубликата сим-карты, которая якобы была утеряна. Мобильное приложение помогло ему получить данные о банковских счетах пострадавшего, злоумышленник снял с них 20 млн рублей. Деньги затем поступили сообщникам, а их часть фигурант получил в качестве вознаграждения.

Злоумышленника нашли в Петербурге и заключили под стражу. По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело.

Ранее «Ъ» писал про приговор вору, похитившему в банке деньги и ценности на 1,5 млрд рублей.

Татьяна Титаева