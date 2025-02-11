В январе на магистралях ОЖД в Петербурге погрузили 531 тыс. тонн

По итогам первого месяца 2025 года на сетях Октябрьской железной дороги в Петербурге погрузили в общей сложности 531 тыс. тонн. Это на 6,7% больше, чем в январе прошлого года, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рост отмечен в погрузке лома черных металлов — 25,8 тыс. тонн (рост в 1,6 раза), зерна — 8,9 тыс. тонн (рост в 1,8 раза), строительных грузов — 3,3 тыс. тонн (+12,2%), лесных грузов — 1,3 тыс. тонн (рост в 3 раза).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в целом на магистралях ОЖД в январе 2025 года было погружено 7,8 млн тонн грузов. Таким образом погрузка за указанный период выросла на 2,2% к предыдущему году.

Напомним, что по итогам 2024 года в адрес портов Северо-Запада на ОЖД перевезли в общей сложности 26,5 млн тонн удобрений. Таким образом, рост к предыдущему году по данному показателю составил 25,5%.

Андрей Цедрик