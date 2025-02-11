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Прокуратура защитит права оставшихся без отопления ростовчан

Прокуратура проконтролирует соблюдение прав жителей Ростова, оставшихся без отопления. В ведомстве напомнили, что из-за аварий на теплотрассе теплоснабжения лишились жители Ворошиловского, Пролетарского и Кировского района города.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее в своем Telegram-канале министр ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов писал о том, что тепло пропало в общей сложности в 78 многоквартирных домах. Восстановительные работы на всех объектах планируют завершить к 20:00 11 февраля.

Надзорный орган проконтролирует также сроки устранения аварий. В случае нарушения прав граждан прокуратура примет меры.

Дмитрий Ковалевский

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