Прокуратура защитит права оставшихся без отопления ростовчан

Прокуратура проконтролирует соблюдение прав жителей Ростова, оставшихся без отопления. В ведомстве напомнили, что из-за аварий на теплотрассе теплоснабжения лишились жители Ворошиловского, Пролетарского и Кировского района города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее в своем Telegram-канале министр ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов писал о том, что тепло пропало в общей сложности в 78 многоквартирных домах. Восстановительные работы на всех объектах планируют завершить к 20:00 11 февраля.

Надзорный орган проконтролирует также сроки устранения аварий. В случае нарушения прав граждан прокуратура примет меры.

Дмитрий Ковалевский