Чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина осудили на 3,5 года за кражу

Мещанский районный суд Москвы приговорил чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина к трем с половиной годам колонии строгого режима. Его признали виновным в двух эпизодах кражи (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Толстихин, чемпион России по легкой атлетике

Фото: Соцсети Марка Толстихина Марк Толстихин, чемпион России по легкой атлетике

Фото: Соцсети Марка Толстихина

Спортсмена задержали 4 февраля после проверки документов на станции метро «Тимирязевская». Ранее он был объявлен в федеральный розыск. Telegram-канал Shot заявлял, что в 2017 году спортсмена осудили за грабеж и кражу чужого имущества в крупном размере, а в 2019 году приговорили к принудительным работам после кражи смартфона iPhone у жительницы Москвы. Однако Марк Толстихин сбежал, после чего и был объявлен в розыск.

Марк Толстихин имеет звание мастера спорта по легкой атлетике. Он участвовал в чемпионатах Европы и мира по кроссу и горному бегу. В 2011 году стал победителем чемпионата России по кроссу. В том же году выиграл международное соревнование «Московский вызов» и чемпионат РФ на дистанции 1500 м среди молодежи.

Никита Черненко