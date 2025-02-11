Bloomberg: Китаю предложили российскую нефть по сниженной цене

Из-за влияния санкций США на рынок китайским нефтеперерабатывающим заводам предлагают закупить российскую сырую нефть ESPO (ВСТО) по сниженной цене, пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Партия ESPO с поставкой Китаю в марте торгуется с премией от $2 до $3 за баррель к эталону ICE Brent. В прошлом месяце премия могла достигать $5 за баррель.

Как сообщает издание, из-за американских санкций число портов КНР, готовых принять российскую нефть, сильно сократилось. Это сказалось на стоимости перевозки ESPO, Россия была вынуждена снизить цену ввозимой в Китай продукции. В декабре Reuters сообщало, что премия на нефть марки ESPO была увеличена до $1,5 за баррель к Brent, что стало самым высоким показателем с 2022 года.

10 января Минфин США ввел масштабные санкции против российского энергетического сектора. В санкционный список попали десятки компаний, в том числе «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и их дочерние компании. Тогда 46-й президент США Джо Байден заявлял, что это окажет «глубокое влияние» на российскую экономику.

Подробнее — в материале «Ъ» «Санкции множатся, а переговоров все нет».