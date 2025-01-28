«Санкции множатся, а переговоров все нет»

По данным Reuters, Индия и Китай приостановили закупку российского углеводородного сырья с поставкой в марте. Причина в подорожании фрахта свободных от американских санкций танкеров. Как сообщается, цены на соответствующие перевозки возросли «на несколько миллионов долларов». Тем временем Саудовская Аравия и Ирак провели консультации в рамках ОПЕК после «настоятельной просьбы» Дональда Трампа снизить цены на нефть. ЕС, со своей стороны, начал большую дискуссию по 16-му пакету антироссийских санкций. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что давление на Россию усиливается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Совет ЕС преодолел не очень упорное сопротивление Венгрии и продлил антироссийские санкции до 31 июля 2025 года. Так что теперь партнеры вплотную приступают к обсуждению 16-го пакета ограничительных мер. Рассмотрение вопроса по существу намечено на 22 февраля, с тем чтобы оно вступило в силу в очередную годовщину начала горячей фазы противостояния вокруг Украины. Конкретики пока нет, но есть много разных предложений, в частности радикальных.

Например, включить в черный список такие чувствительные статьи российского экспорта, как сжиженный газ и удобрения. Тем временем агентство Reuters сообщает, что страны-члены ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия и Ирак, после настоятельной просьбы Дональда Трампа снизить цены на нефть провели между собой консультации. После этого они заявили, что не собираются корректировать заявленный ранее план поэтапного увеличения добычи. Поэтапного — это значит вплоть до сентября 2026 года. То есть это, как мы видим, достаточной долгая история.

Данное решение, как известно, было принято еще при Джо Байдене, который также предлагал партнерам предпринять меры для снижения котировок. В этой связи можно предположить, что господин Дональд Трамп пытается выдать и без того свершившийся факт за свою большую победу, мол, он сделал предложение, от которого нельзя отказаться, и оно было принято. Впрочем, картель собирается на заседание совсем скоро, 3 февраля, теоретически возможны и некие корректировки в ту или иную сторону. При этом он заявляет, что будет действовать в согласии с ОПЕК+, куда также входит и Россия.

Между тем, по данным все того же агентства Reuters, Китай и Индия приостановили закупку российской нефти с поставкой в марте. Причина — рост затрат на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США. Как известно, уходя, администрация Байдена нанесла прощальный санкционный удар по так называемому российскому теневому танкерному флоту. И вот последствия налицо.

В целом вывод пока неутешительный. Санкции множатся, растут как на дрожжах. Нефть рискует снизиться, а переговоров все нет. И телефонного звонка тоже нет.

И Трамп, похоже, идет по уже проторенной демократами дорожке. Это нехороший признак. Что касается Европы, здесь стоит отметить активность нового комиссара по внешним делам Каи Каллас. Экс-премьер Эстонии никогда не отличалась большими симпатиями к Российской Федерации, что откровенно демонстрирует на новом посту. Теоретически можно предположить, что так называемая пауза Трампа волне может затянуться. Но это логично, во-первых, чтобы войти в курс дела. Во-вторых, для того чтобы усилить свою переговорную позицию, для убедительности.

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Дмитрий Дризе