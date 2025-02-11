Экс-глава АвтоВАЗа оценил соответствие китайских машин ожиданиям россиян

Ожидания российского автомобилиста — низкая общая стоимость владения машиной, безопасность, дизайн, «ремонтопригодность» и высокая стоимость дальнейшей перепродажи — оправдать непросто, китайский автопром пока соответствует не всем критериям, рассказал в интервью «Ъ» бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бу Андерссон в 2014 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бу Андерссон в 2014 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По его словам, типичный российский водитель хочет получать удовольствие от своей машины, ожидает низкой общей стоимости владения, но в то же время надеется на достаточно высокую стоимость перепродажи. «Эти ожидания не так-то просто оправдать. Многие перечисленные выше параметры для китайских автомобилей на российском автомобильном рынке либо остаются все еще неизвестными, либо демонстрируют не самые лучшие показатели»,— уточнил господин Андерссон.

Кроме того, многих российских покупателей смущает обилие брендов и даже большое число постоянных обновлений. Типичный срок владения автомобилем в Китае, напоминает Бу Андерссон, составляет около трех-четырех лет, а в России — более семи и продолжает расти. Зачастую российский покупатель китайской машины не успевает еще даже как следует насладиться ощущением «обладания новым автомобилем», а китайский автозавод уже выпустил что-то новое.

«В результате владелец недавно купленной машины начинает чувствовать себя обманутым, ведь у него на руках вроде бы новый, но внезапно устаревший и уже немодный автомобиль»,— отмечает он.

Наталия Мирошниченко