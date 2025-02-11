Второе за два дня избиение таксиста зафиксировали в Нижегородской области

Еще один несчастный случай с избитым водителем такси произошел в Нижегородской области в минувшие выходные. Об этом сообщила Госинспекция труда в регионе 11 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По предварительным данным, около 01:30 9 февраля таксист ООО «Яндекс.Такси» был избит неизвестным во время выполнения заказа. У пострадавшего зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы. Повреждения относятся к категории легких, расследование несчастного случая должен провести работодатель.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», еще на одного таксиста пассажир напал ночью 8 февраля.

Галина Шамберина