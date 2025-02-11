Нижегородского водителя такси избили во время движения, из-за чего случилось ДТП

Водителя «Яндекс.Такси» в Нижегородской области избили во время движения. Из-за драки водитель не справился с управлением и попал в ДТП. Об этом сообщает Госинспекция труда в регионе 11 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Происшествие случилось около двух часов ночи 8 февраля. Водитель получил легкие травмы — ушибленную рану слизистой оболочки нижней губы и неполный вывих зубов.

Расследование данного случая на производстве должен провести работодатель. О личности нападавшего пока не сообщается.

Галина Шамберина