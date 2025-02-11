Лжесотрудник спецслужбы обманул петербурженку на 15 млн рублей

Полиция задержала в Москве 61-летнего бригадира хладокомбината, который обманул петербургскую предпринимательницу на 15 млн рублей, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. По словам потерпевшей, со злоумышленником она познакомилась недавно. Он представил генералом одной из спецслужб.

Мужчина уверил бизнесмена вложить деньги в высокодоходный проект. Решать возможные проблемы он предложил с помощью своих связей. Однако как только женщина передала подозреваемому свои сбережения, он перестал выходить на связь. Нашли псевдосиловика в одном из столичных хостелов.

Согласно оперативным данным, это не единственная жертва злоумышленника. Он обманом уговорил 44-летнюю сожительницу продать квартиру в Сертолово, а затем завладел вырученными деньгами. Якобы он хотел добавить свои накопления для покупки элитной недвижимости в центре Петербурга.

Со второй потерпевшей бригадир жил на протяжении трех лет, представляясь ей вымышленным именем. После продажи квартиры он еще некоторое время проживал с сожительницей за ее счет в арендованной квартире на Смольном проспекте в Петербурге, а в один из дней внезапно исчез.

После поимки подозреваемого в мошенничестве полицейские выяснили, что он в очередной раз планировал поменять место жительства, перебравшись в Саранск. Бывшая сожительница мужчины так и не смогла поверить, что жила с аферистом. От подачи заявления она отказалась. Расследование похождений афериста продолжается.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге заслуженный деятель науки РФ лишился 19 млн 757 тыс. рублей после звонков от мошенников. Неизвестные убедили 84-летнего профессора в том, что кто-то пытается перевести деньги с его счета «на Украину».

Андрей Маркелов